Kuruluş Osman bitti mi, devam edecek mi? Burak Özçivit'ten sonra...

Bozdağ Film’in 6 sezondur süren Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu.

İddialara göre Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı.

Başrol oyuncusunun diziden çekilmesinin ardından "Kuruluş Osman bitti mi" soruları gündeme geldi.

Burak Özçivit'in veda paylaşımı da konuyu merak ettirdi.

Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere" dedi.

Peki; Kuruluş Osman bitti mi, devam edecek mi? İşte akıbetine dair bilgiler...

KURULUŞ OSMAN BİTTİ Mİ

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasının ardından projede nasıl bir yol izleneceği henüz bilinmiyor.

Diziye ilişkin resmi kaynaklardan dizinin bittiğine dair bir açıklama yok.