Kuruluş Osman Cerkutay'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıyla... Kuruluş Osman dizisi izleyicileri ekran başına kilitlediği gibi, oyuncularıyla da gündemi sallamaya devam ediyor. Cerkutay karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Çağrı Şensoy’un eşi bakın kim çıktı!

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman", her yeni bölümüyle olduğu gibi bu kez de ekran başında heyecanla bekleniyor.

Yeni bölümle birlikte dikkatleri üzerine çeken isim Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy oldu.

İzleyiciler, Şensoy'un performansıyla büyülenirken, hayatı ve kariyeri de araştırmaya başladı.

Ancak, en büyük sürpriz Çağrı Şensoy'un 6 ay önce evlendiği oyuncu eşiyle ilgili ortaya çıktı. Kim olduğunu duyanlar ise hayrete düştü.

Meğer Çağrı Şensoy’un eşi de kendisi gibi oyuncuymuş. Üstelik aynı dizide…

Eşi aynı diziden çıktı

Ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, dizideki eski rol arkadaşı Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan ile 6 ay önce evlendi.

Çift dizi setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. 6 aydır mutlu bir evlilik sürdürüyor.