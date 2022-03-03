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    • Kuruluş Osman'ın Aygül'ü umreye gitti, tesettürlü pozu sosyal medyayı salladı! 'Çok güzelsin Kayı kızı'

    Kuruluş Osman'ın Aygül'ü umreye gitti, tesettürlü pozu sosyal medyayı salladı! 'Çok güzelsin Kayı kızı'

    Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterine hayat veren Buse Arslan'ın umreye gitmeden önce çektirdiği kare ortaya çıktı. Eşi Kazım Akdeniz ile boşanan Arslan, umreye ise ayrılıktan önce gitti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 22:52
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    Kuruluş Osman'ın Aygül'ü umreye gitti, tesettürlü pozu sosyal medyayı salladı! 'Çok güzelsin Kayı kızı'

    Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günlerine damga vurmaya devam ediyor.

    2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan dizinin başrollerinde; Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy yer alıyor.

    Burak Özçivit'in "Osman Bey" karakterine hayat verdiği dizide yer alan Buse Arslan, Aygül'ü canlandırıyor.

    2011 yılında yer aldığı Akasya Durağı dizisi ile hayatımıza giren Arslan, Kocamın Ailesi ile oyunculuktaki yerini sağlamlaştırdı.

    Kuruluş Osman dizisindeki Aygül karakteri sayesinde ününe ün katan oyuncu, 5 yıl önce iş insanı Kazım Akdeniz ile evlenmişti.

    İkilinin mutlu giden evlilikleri sessiz sedasız bir boşanma ile sona ererken, Buse Arslan'ın boşanmadan önce umreye gittiği öğrenildi.

    Buse Arslan'ın tesettürlü halini gören hayranları, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yapmayı ise ihmal etmedi.

    BUSE ARSLAN'IN TESETTÜRLÜ HALİ

    Kocamın Ailesi adlı dizideki ‘Gülay’ karakteriyle tanıdığımız Buse Arslan boşanmadan önce eşi ve eşinin ablası ile kutsal topraklara gitti.

    Arslan o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yolcuyuz" notunu düşmüştü. Güzel ismin o fotoğrafı uzun zaman sonra yeniden gündem oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları,"Maşallah" dedikleri Buse Arslan'ın her halinin güzel olduğunu söyledi. Arslan, sosyal medya paylaşımları ile hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

    Kuruluş Osman ın Aygül ü umreye gitti, tesettürlü pozu sosyal medyayı salladı! Çok güzelsin Kayı kızı #1


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