- Haberler
- Medya Haberleri
- Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 11 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları
Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 11 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları
Usta sanatçı Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta ünlü isimlerin sahne aldığı programın bu haftaki konukları merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 14:31
‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 11 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.
Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...
VOLKAN KONAK 11 HAZİRAN KONUKLARI
Geçen hafta Şevval Sam'la izleyiciye keyif dolu anlar yaşatan programın bu hafta cuma akşamı yayınlanacak olan 8. bölümünde sesiyle kendine hayran bırakan Hüseyin Turan, halk müziğinin usta ismi Sebahat Akkiraz ve saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray konuk oluyor.