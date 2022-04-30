La Casa de Papel: Kore’nin yayın tarihi açıklandı

İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel, Güney Kore versiyonu ile 24 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak.

İzlenme rekorları kıran İspanyol asıllı Netflix dizisi La Casa de Papel final sezonuyla seyircisine veda etti.

İki kısımda yayınlanan 5. sezonun son bölümleri de yayınlandı. Takipçilerinden tam not alan dizi son 3 yılın en çok izlenenleri arasına girdi.

Karakterlerinin dünya şehirlerinden isim aldığı dizinin Güney Kore versiyonu Netflix’e geliyor.

Yayın tarihi netleşti

Netlix Türkiye, YouTube kanalında “Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım…” notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusu paylaştı.

‘La Casa de Papel: Kore’ 24 Haziran’da platformda yayında olacak.

Kore versiyonunda yönetmenliği Hong-sun Kim üstlenirken, senaryoyu Alex Pina'nın orijinal fikrinden Kim Hwan-Chae, Choe Sung-jun ve Ryu Yong-Jae kaleme aldı.

Oyuncu kadrosu

‘La Casa De Papel’in Güney Kore versiyonunda son dönemin popüler dizisi ‘Squid Game’in başrol oyuncularından Park Hae-soo’nun Berlin karakterini canlandıracak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Lee Si-Woo, Yunjin Kim, Jeon Jong-seo, Yoo Ji-Tae, Park Myeong-hoon, Kim Ji-hoon, Kim Sung-oh, Hyun-Woo Lee, Won-jong Lee, Yoon-ju Jang ve Ji-Hoon Kim gibi isimler yer alıyor.