Mahkum 7. bölüm 2. fragmanı: Savcı Fırat kendini bıçaklattırdı!

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Barış, Fırat'ın onu hatırladığını fark ederken Savcı Fırat'ın hapisten çıkabilmek için kendini bıçaklattırdığı görüldü.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Mahkum, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı dizi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Son olarak 20 Ocak Perşembe akşamı 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Barış, Fırat'a, ''En çok hangisi senin canını acıtır? Kızının ölmesi mi yoksa sen ölürken kızının izlemesi mi?'' diye sorar.

Öte yandan Savcı Fırat, avukatı Cemre'ye, ''Barış onu hatırladığımı biliyor. Elindeki tek koz Nazlı. O buradan tahliye olmadan bir şeyler yapmam şart.'' derken Cemre, Fırat'ın bir delilik yapmasından korkar.

Müebbet hapis cezası alan Savcı Fırat, hapisten çıkabilmek için kendini bıçaklattırır. Peki Savcı Fırat'a ne olacak? İşte Mahkum 7. bölüm 2. fragmanı...

Mahkum 7. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

MAHKUM 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge'nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir.

Bağlantılarını kullanıp Fırat'ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp Fırat'ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı'nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp bir yandan kızına ulaşmalıdır.

Nazlı'ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali'den geçer. Fırat'a en büyük yardım yine Cemre'den gelecektir. İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?