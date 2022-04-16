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    Mahkum'da taşlar yerine oturdu! Avukat Cemre'nin ölümüyle ortaya çıkan detay...

    Mahkum dizisinde son bölüme Avukat Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya'nın ayrılığı damga vurdu. Cemre'nin ölmesiyle ortaya çıkan gerçek, izleyicileri şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 13:41
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    Mahkum'da taşlar yerine oturdu! Avukat Cemre'nin ölümüyle ortaya çıkan detay...

    eytinglerde ilk sırayı bırakmayan Mahkum dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla başarıyı yakaladı.

    Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum'un yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

    Dizinin başrol oyuncuları Seray Kaya, Cemre karakterine hayat veriyordu.

    17. bölümüyle ekranlara gelen dizide şoke eden bir ayrılık yaşandı.

    Kimliği belirsiz kişinin Cemre'yi bıçakladıktan sonra eline karanfil bırakması, duygu dolu anlara sahne oldu.

    Cemre'nin gerçek ailesi ortaya çıktı

    Mahkum dizisinde Savcı Fırat Bulut'un avukatı Cemre Uysal'ı canlandıran Seray Kaya'nın hikayesi bittiği için diziye veda edeceği belirtilmişti.

    Cemre babası için adalet ararken aslında Zahit Yesari'nin kızı, Barış ve Savaş Yesari'nin kardeşi olduğunu öğrenmesiyle yıkıldı.

    Hayatını tamamen değiştirecek şeyler öğrenen Cemre'nin hayata gözlerini yumması ve son sözü ise izleyenleri ekran başında duygulandırdı.

    Mahkum da taşlar yerine oturdu! Avukat Cemre nin ölümüyle ortaya çıkan detay... #1

    Mahkum'a veda etti

    Son bölümde Cemre kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Yere yığılmasının ardından yüzü görünmeyen kişi Cemre'deki Fırat için çok önemli olan delilleri alıp, eline bir karanfil bıraktı.

    Fırat Cemre'yi yerde görünce hemen yanına koştu. Savcı Fırat Bulut, bunu kimin yaptığını sorgularken, Cemre'nin son sözü 'Seni seviyorum' oldu.

    Mahkum da taşlar yerine oturdu! Avukat Cemre nin ölümüyle ortaya çıkan detay... #2

    Sosyal medyadan paylaştı

    Seray Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

    Ünlü oyuncu paylaşımına; “Bu ekibe teşekkür etmeliydim. Varlığınız ve desteğinize minnettarım.. Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle’ yazdı.

    Mahkum da taşlar yerine oturdu! Avukat Cemre nin ölümüyle ortaya çıkan detay... #3


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