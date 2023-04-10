Mahmut Tuncer’in 42 yaşındaki oğlu Umut Tuncer, kardeşi Gizem Tuncer’in aksine gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü olan Umut Tuncer, Ankara’da doğdu ve şimdilerde Aydın’da yaşıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Umut Tuncer, takipçilerinin gönüllerini fethetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda annesi ve babasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çeken Umut Tuncer, son dönemlerde depremzedelere yaptığı yardımlarla adından söz ettirdi.

Sesiyle ve esprili kişiliğiyle adından söz ettiren Mahmut Tuncer’in oğlu Umut Tuncer Ak Parti milletvekili adayı oldu.

Adaylığını sosyal medya hesabından yapan Umut Tuncer’e takipçilerinden yorum yağdı. İşte o paylaşım…

Mahmut Tuncer'in akademisyen oğlu Umut Tuncer, Ak Parti milletvekili adaylığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Bugün, Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile çok önemli bir adım attık. 28. Dönem Ak Parti Aydın Milletvekilliği için teveccühleri ile şahsımı aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ak Partimize gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Medeniyetler tarihi şehri Aydın’ımıza sahip çıkmak için çok çalışacağım. Bu sorumlulukla, ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdan ve milli iradenin gücüyle Türkiye Yüzyılı’nda davamıza bir nefer olarak Durmak Yok Yola Devam!