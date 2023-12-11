Mal varlıklarına el konulmuştu! Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı Hakkında soruşturma başlatılan ve tüm mal varlığına el konularak şirketlerine kayyum atanan fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı...

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından soruşturma başlatılan fenomenler arasında bulunan Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı.

Amerika'da 10 ev alarak dikkatleri üzerine çeken Eylül Öztürk yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

Sosyal medya fenomenlerine karşı başlatılan soruşturmada Eylül Öztürk'ünde aralarında bulunduğu birçok fenomenin mal varlıklarına el konuldu.

Amerika'ya yerleşen Eylül Öztürk, yayınladığı bir video ile aylık kazancını açıkladı.

Hakkındaki iddiaların ardından YouTube kanalında uzun bir video yayınlayan Eylül Öztürk, bir e-ticaret sitesinden elde ettiği kazançlarını duyurdu.

İşte Eylül Öztürk'ün o açıklamaları;

"Bu zamana kadar kimseyle paylaşmadım ama sizinle aylık kazancımı paylaşacağım. Keşke sizler için de bir şey yapabiliyor olsam. Bunu göstermek zorundayım. Eğer ben bunu yapmazsam hırsızlıkla, kara para aklamakla ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlarla anılmaya devam edeceğim. Ben bu belgeleri zaten devlete sundum. Geçen sene 1 Aralık-31 Aralık tarihinde bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişi getirmişim, 21 bin 925 kişi alışveriş yapmış. Ben o ay işbirliklerinden 216 bin lira kazanmışım. Link vererek de bu platforma 1 milyon 127 bin lira ciro yaptırmışım. Bunun karşılığında da 168 bin lira kazanmışım. Yani totalde o platformdan o ay 384 bin 815 lira kazanmışım."

"1-30 Kasım'da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden. 1-31 Temmuz da ise 557 bin TL kazandım. 1-31 Ağustos'ta ise 603 nin 746 TL. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Bu şekilde anıldığım için. İnsanların hayal edemediği bir sistemin içinde olduğum için. Ben bir televizyon kanalından çok daha fazla izlenerek para kazanıyorum. Biri dirseğine kadar bilezik takar biri kafasına dolar... Bu işten nasıl para kazandığınız size kalmıştır. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, franchising şubelerimden aldığım cirolar belli, akademimizden para kazanıyoruz, kendi markamızdan para kazanıyoruz. Bunların hepsi bende evraklı ve belgeli. Bu kazanca rağmen beni parayla alakam bile olmadı. ben hayatımın bir döneminde parasızlıkla, şimdi de parayla sınanıyorum."