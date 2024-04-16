Maldivler'e giden Hadise iddialı pozlarıyla olay yarattı! "Alev aldı buralar" Maldivler'e tatile giden Hadise verdiği pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor. İşte Hadise'nin dikkat çeken son Instagram pozları...

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Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Son dönemlerde adı sık sık aşk iddialarına karışan Hadise, Maldivler'e tatile gitti.

Deniz sezonunu açan Hadise bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündeme oturdu.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Hadise'nin geçtiğimiz gün yaptığı bikinili paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Tatilde bol bol güneşlenme imkanı bulan Hadise yaptığı son paylaşım ile yeniden dikkat çekti.

Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte, Hadise'nin son paylaşımı...