'Maşallah ateş ediyor' Serel Yereli sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşen Serel Yereli, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Derin göğüs dekolteli bluzuyla sütyensiz poz veren Yereli'nin karelerine beğeni ve yorum yağdı.

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Serel Yereli, müziğe ve tiyatroya duyduğu ilgi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi de alan Serel Yereli, 2016 yılında televizyon dünyasına adım attı.

Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği zengin ama mutsuz Alara karakteriyle adını duyuran Yereli, oyunculuk kariyerini sonlandırıp Türkiye'yi terk etti.

İngiltere'ye yerleşen ve iki yıldır Londra'da yaşayan Yereli, şimdilerde cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan 26 yaşındaki şarkıcı, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sütyensiz paylaşım

Müzik kariyerine devam eden ve şarkı çalışmalarını sürdüren Serel Yereli, derin göğüs dekolteli pembe bluzuyla poz verdi.

Sütyensiz karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Serel Yereli'ye birbirinden değişik yorumlar geldi.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle büyüleyen Yerelinin paylaşımına beğeni yağarken ''Maşallah ateş ediyor'', ''Arkadaşlar hadi iyisiniz sütyen yok yine'', ''Türkiye kaybetmiş İngiltere kazanmış'' gibi yorumlar yapıldı.