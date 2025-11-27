Abone ol: Google News

MasterChef 26 Kasım 2025 eleme sonuçları: İşte veda eden isim…

MasterChef Türkiye’de yarışmacıları terleten haftanın ilk eleme mücadelesi ekrana geldi. 26 Kasım 2025 yarışmaya veda eden isim bakın kim oldu…

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 10:09
  • MasterChef Türkiye’de bu hafta, eleme potasına mavi takımdan yarışmacılar seçildi.
  • Kırmızı takım iki dokunulmazlık oyununu kazanarak güçlü performans gösterdi.
  • 26 Kasım 2025’te MasterChef’e veda eden isim Murat Can oldu.

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme bölümü nefesleri kesti.

Yarışmanın ilk iki dokunulmazlık oyununda üstün performans gösteren kırmızı takım, iki oyunu da kazanarak haftaya güçlü başladı.

Bu sonuçla birlikte eleme potasına giren tüm isimler mavi takımdan seçildi.

Eleme adayları, şeflerin talimatıyla tatlı yapmak için tezgah başına geçti.

Kritik kararın açıklanmasıyla birlikte bir yarışmacı hayallerine veda ederek MasterChef macerasını noktaladı.

26 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayları Çağatay, Ayla, Onur Can ve Mert oldu.

Haftanın ilk elenen ismi ise Murat Can oldu.

