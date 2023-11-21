MasterChef All Star'da mavi takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları..

TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor.
Her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen programda son olarak Ayaz yarışmaya veda etti.
MasterChef Türkiye All Star'ın dün yayınlanan bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi.
Programın sıkı takipçileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu.
Mavi takım kaptanlığını kazanan Alican kırmızı takım kaptanlığı için Batuhan'ı seçti.
Kaptanların belli olmasının ardından haftanın yeni takımları belirlendi. İşte haftanın takımları..
Mavi Takım
Alican (Kaptan)
Cemre
Esra
Hasan
Barbaros
Dilara
Kırmızı Takım
Batuhan (Kaptan)
Sergen
Tahsin
Eren
Kıvanç
Tolga