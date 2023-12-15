MasterChef All Star'da ortalık karıştı: Sergen ve Esra arasında ipler gerildi MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sergen'in oyun esnasında sürekli bağırmasından rahatsız olan Esra, "Tersleyip durma sürekli. Kendine gel. Çocuk yok senin karşında" diyerek tepki gösterdi. Sergen'in "Çekil git başımdan" diyerek karşılık vermesi ise tansiyonu iyice yükseltti.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde yine heyecan doruktaydı.

MasterChef All Star'ın son bölümünde, haftanın son takım oyunu oynandı.

Takım oyununda Kırmızı Takım kaptanı Dilara ve Mavi Takım kaptanı Eren, hiç konuşmadan takım arkadaşlarına yapacakları yemekleri anlatmaya çalıştı.

Sergen'le Esra kapıştı: Siz nasıl bir insanmışsınız?

Dokunulmazlık oyunu oynanırken patates püresinin çöpe atıldığını fark eden Sergen, takım arkadaşı Esra'ya "Siz nasıl bir insanmışsınız? Yemeği niye çöpe atıyorsun? Git patates haşla. Yapılan yemek atılır mı? Al yapın işte. Umurumda bile değil." diye bağırdı.

"Tersleyip durma sürekli, senin karşında çocuk mu var?"

Sergen'in cevaplarından rahatsız olan Esra ise "Ben atacak olsam sana yardım eder miyim? Bana bağırma. Ne bağırıp duruyorsun bu kadar? Tersleyip durma sürekli, senin karşında çocuk mu var? Yemeğine sahip çık. Ne diyeyim ben sana daha? Getir götür yapıyorum size hayret bir şey ya" diyerek tepki gösterdi.

"Allah'ını peygamberini seviyorsan çekil git şu başımdan"

Sergen, Esra'nın yardım etmek istemesinin ardından bağırarak, "Allah aşkına başımdan gider misin? Allah'ını peygamberini seviyorsan çekil git şu başımdan hadi. Git söylenme başka bir şey yap." dedi.

Takım kaptanı Eren'e de tepki gösteren Esra, "Niye ortaya koydun ki beni o zaman?" dedi.

Son olarak ise günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.