Eşref Rüya 36. bölüm 2. fragman: İşte Nisan’ın yeni ortağı

Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen 36. bölümünden yeni fragman geldi. Nisan ile Ölü Yaşar’ın yakınlaşması dikkat çekti? İkili iş birliği mi yapacak? İşte Eşref Rüya 36. bölüm 2. fragman…
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 36. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapım, son bölümüyle büyük ilgi gördü.
Dizinin merakla beklenen yeni fragmanı yayımlandı.
Peki, 36. bölümde izleyicileri neler bekliyor?
NİSAN VE ÖLÜ YAŞAR İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK?
Dizinin yeni bölüm fragmanında Nisan ve Ölü Yaşar'ın birlikte olduğu sahneler dikkat çekti. Sosyal medyada ikilinin birlikte çalışacağı iddiaları yer aldı.
Eşref Rüya'nın yeni bölümü 11 Mart Çarşamba günü 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
İşte yeni bölüm fragmanı:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi