Haftanın en çok izlenen 10 dizisi belli oldu: Zirve onun!

Televizyon ekranlarında kış sezonunun rekabeti her geçen hafta daha da kızışıyor.

Birbirinden iddialı yapımların izleyici karşısına çıktığı bu dönemde, diziler arasındaki reyting yarışı da dikkatle takip ediliyor.

2 - 8 Mart haftasına ait veriler TİAK tarafından yayımlandı. İşte haftaya damga vuran reyting sıralaması…

HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanan verilere göre “Uzak Şehir” aldığı 15.37 reytingle listenin zirvesinde yer aldı.

Listenin ikinci sırasında ise “Taşacak Bu Deniz” yer aldı. Üçüncü sırada “Sevdiğim Sensin” bulunuyor.