Eşref Rüya'da şoke eden ayrılık: Nisan için zor günler başlıyor

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapımda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İki sezondur Nisan’ın yakın arkadaşı Ceren karakteriyle ekranlarda boy gösteren Gökçem Çoban, diziye veda ediyor.

VEDA TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, genç oyuncu Gökçem Çoban, dizideki hikayesinin senaryo gereği tamamlanması nedeniyle 36. bölüm itibarıyla projeye veda edecek.

İzleyiciler, Gökçem Çoban’ı daha önce Kadere Karşı, Gülcemal ve Ateş Kuşları gibi projelerde görmüştü ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti.