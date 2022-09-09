MasterChef Burcu yerli Gigi oldu! "Kız ne yaptın kendine?"

MasterChef Burcu yerli Gigi oldu! "Kız ne yaptın kendine?"

MasterChef yarışması ile akıllara kazınana Burcu Önal, tarzını değiştirdi. Sarışın saçları ile bambaşka bir havaya bürünen Burcu'yu görenler, tanımakta zorlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, 2022-2023 sezonu ile devam ediyor. Birbirinden farklı yemeklerin yapıldığı yarışma, akşamları en fazla izlenen televizyon programı oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışma, konsepti dışında yarışmacılarıyla da dikkati çekti.

Her sene farklı isimleri ağırlayan yarışmaya katılan Burcu Önal, tarzı ve yetenekleri ile seyirciden ilgi gördü.

2021'in ana kadrosunda yarışan Burcu Önal şampiyon olamadı ancak şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer aldı.

Uzak doğu mutfağına ilgi duyan ve bunu giydiği kıyafetlerle de gösteren Önal, yarışmadan sonra tarzını yeniledi.

Yemek alanında çalışmalar yapmaya devam eden Burcu Önal, saçlarını sarıya boyattı. Önal'ı gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Yerli Gigi Hadid" demekten kendisini alamadı.

Bazı kullanıcılar ise bu görüşe katılamzken, yeni tarzın eski yarışmacıya çok yakıştığı söylendi.

Burcu Önal tarzını güncelledi

Yarışmanın ardından diğer yarışmacıları gibi ekranlardan uzakta olan MasterChef Burcu Önal, geçtiğimiz günlerde yarışmanın yeni sezonu ile bir kez daha seyirci karşısına çıktı.

MasterChef'in yeni bölümlerinden birisine katılan Burcu Önal, tarzındaki değişiklik ile dikkat çekti. Önal'ın, uzun saçlarını kestirdiği ve rengini de griye boyattığı görüldü.

Şimdilerde sarışın olan ünlü isim ayrıca, zayıflaması ve verdiği kilolar ile de dikkat çekti.