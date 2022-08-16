MasterChef Türkiye 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Ana kadroya girecek 14. isim kim olacak?

TV 8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.İşte 42. bölüm fragmanı..

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girme mücadelesi devam ediyor.Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir mücadele veriyorlar.Ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar rakiplerinden daha başarılı tabağı yapmak için hünerlerini sergiliyor.

Şu ana kadar 13 yarışmacı ana kadroya girmeyi başardı.Bugün ekranlara gelecek 42. bölümde 14. önlük sahibini bulacak.

Dün yayınlanan 41. bölümde rakiplerinden daha lezzetli tabağı hazırlayarak ana kadroya girmeye hak kazanan 13. isim Burak Kaya olmuştu.

Yarışmayı yakından takip edenler 42. bölümde neler olacağını ve ana kadroya hangi ismin gireceğini merak etmeye başladı.MasterChef Türkiye 42. bölüm fragmanı yayınlandı.İşte yeni bölümde yaşanacaklar.

İşte MasterChef Türkiye 42. bölüm fragmanı VİDEO