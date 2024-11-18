Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Eda, Ezgi, Alper ve Muratcan'ın potada olduğu ilk turda Menengiç zeytini ile yaratıcı yemekler yapıldı.

İlk turun sonunda Muratcan 21, Eda 19, Alper 16, Ezgi 15 puan aldı.

ELEME HEYECANI YAŞANDI

Şefler, ikinci turda yarışmacılardan Somer Şef'in imza tabağı olan uskumru dolmasını yapmasını istediler.

Muratcan ilk etapta 39,5 puan alarak potadan birinci çıkarken; Eda 38 puanla ikinci çıktı.

Somer Şef, Ezgi’ye “İlk etapta olduğu gibi bu etaptaki de en düşük puan toplam 31 puanla veda ediyorsun” dedi.

"SENDEN BİR ŞEY EKSİLTMEZ"

Ezgi ile son ikiye kalan ve toplamda 35,5 puanla yarışmaya devam eden Alper, “Geçtiğim için çok mutluyum, Ezgi adına çok üzgünüm. Buradan çıkınca çok iyi yerlere gelecek eminim. Ezgi de bugün gününde değildi bence” dedi.

Mehmet Şef, “Bakış açın hep ters. Bu işe tutkun belli, hırsın belli. Bugünkü olay senin kalibrenden bir şey eksiltmez. Sakin olabilirdin belki bugün ama sende öyle bir şey yok. MasterChef’te bazen sakinlik önemli” dedi.

"SENİ YARATICILIKTA YENMEK ÇOK ZOR"

Somer Sivrioğlu ise “Bence sen de için için şunu biliyordun, seni buradan şef tabağı götürürdü. Senin yaratıcılığın çok yüksek çünkü. Seni yaratıcılıkta yenmek çok zor. Ama Antalya’ya dönme bence. Senin yaratıcılık üzerine daha çok çalışman gerek. Senin gibi genç kadınlara ihtiyacı var bu sektörün. Oturup konuşmak istersen konuşuruz. Biz artık senin jürilerin değil abileriniz” ifadelerini kullandı.

FİNAL İÇİN FAVORİ GÖSTERİLEN İSİMLERDENDİ: EZGİ DE ELENDİ

Gününde olmadığını söyleyen Ezgi ise “Esas hayallerim şimdi başlıyor. Buraya gelip arkadaşlarımın beni favori göstereceğini kim söylese inanmazdım. Ama burada yapabileceklerimi gördüm. Bugün yaratıcılıkta iyi tabak yapamayınca burada bocalayacağımı biliyordum. Sonuçta şef son tabağa kadar şef. Hakkımda hayırlısı böyleymiş” dedi.

Böylece tüm arkadaşlarının ilk 5 listesinde yer alan ve final için favori gösterilen yarışmacılardan Ezgi, yarışmaya 12. olarak veda etti.