MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'e veda eden ilk isim belli oldu..

MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'e veda eden ilk isim belli oldu..

MasterChef Türkiye'de kim elendi, hangi eleme adayı yarışmaya veda etti soruları cevap buldu.İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan 54. bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Bu sezonun ilk eleme gecesinde programa ve hayallerine veda eden isim belli oldu.

Sosyal medyada büyük merak uyandıran eleme gecesinde hangi yarışmacının elendiği büyük merak konusu oldu.

Hafta içi oynanan takım oyunlarında eleme potasına giren üç isim belli olmuştu.Bu hafta eleme potasına giren isimler Kaan, Fatma Nur ve Şeyma oldu.Bu üç isim yarışmaya devam edebilmek için birbiriyle yarıştı.

Eleme gecesi Somer Sivrioğlu'nun imza yemeklerinden olan kadayıflı karidesi yapan yarışmacılar arasından en başarısız tabağı yapan yarışmacı programa veda etti.

Veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de elenen isim Şeyma oldu.Somer şefin yaptığı tabağı rakiplerinden daha başarısız yapan Şeyma bu sezonun elenen ilk ismi oldu.