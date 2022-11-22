MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte MasteChef'te yeni takımlar..

TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği kaptanlık oyunu dün oynandı. İşte yeni kaptanlar ve takımlar..

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 10 yarışmacının kaldığı yarışmada yeni haftanın kaptanları ve takımlar dün akşam oynanan oyun ile belirlendi.

Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını araştırmaya başladı. Son olarak Barış'ın veda ettiği programda sona doğru yaklaşılıyor.

Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar son 4 isim arasına kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Burak Kaya oldu. Burak Kaya kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Ayaz'ı seçti.

Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..

Mavi Takım

Burak Kaya (Kaptan)

Fatma Nur

Kıvanç

Gamze

Tolga

Kırmızı Takım

Ayaz (Kaptan)

Büşra

Metin

Görkem

Yağız