MasterChef'te şampiyon Esra Tokelli oldu MasterChef Türkiye All Star'ın finalinde Tahsin Küçük'ü geride bırakan Esra Tokelli, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da final heyecanı yaşandı.

Uzun ve zorlu bir sezonun ardından son ikiye kalmayı başaran Tahsin Küçük ve Esra Tokelli, final bölümünde son kez tezgah başına geçti.

Şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti.

Büyük heyecana sahne olan finalde 3 turun sonucunda Tahsin, 66.5 puana ulaştı.

69.5 puana ulaşan Esra, MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu oldu.

Kazandığı ödül belli oldu

Canlı yayında puanlar belli olmadan önce şampiyonun kazanacağı ödülü Şef Somer Sivrioğlu açıkladı.

Yarışmayı kazanan Esra, MasterChef ünvanını yanı sıra bir de otomobil kazandı.