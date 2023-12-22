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MasterChef'in makyaj kraliçesi Esra Tokelli'nin doğal hali!

MasterChef'in makyaj kraliçesi Esra Tokelli'nin doğal hali! MasterChef All Star'da kadın yarışmacılardan en sona kalabilen Esra Tokelli, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ekranda her zaman makyajlı haliyle dikkat çeken Tokelli'yi doğal haliyle merak edenler ise şoke oluyor.