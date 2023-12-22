MasterChef'in makyaj kraliçesi Esra Tokelli'nin doğal hali!

ensonhaber.com
İlk olarak MasterChef 2020 Türkiye sezonuna katılan Esra Tokelli, başarısıyla adından söz ettirmeyi başardı.
MasterChef 2023 All Star'da da performansını sürdüren Tokelli, sona kalan kadın yarışmacı oldu.
İzleyicilerin desteklediği yarışmacı, ekrandaki görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Makyajsız Esra
41 yaşındaki Esra Tokelli, ağır makyaj yaptığı yorumlarıyla gündeme geliyor. Takipçileri sık sık "makyajsız halini paylaş" baskısı yapıyor.
Makyajsız hali merak konusu olan Tokelli, kendisi paylaştı.
İşte MasterChef Esra'nın doğal hali...