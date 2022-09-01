MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 31 Ağustos MasterChef eleme adayları..

MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 31 Ağustos MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor.İşte dün gecenin kazanan takımı..

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.Mavi ve kırmızı takım kıyasıya bir mücadele verdi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun takımlardan Hint yemekleri yapmasını istediği gecede kazanan takım sosyal medyada merak uyandırdı.

Hint yemekleriyle şeflerin beğenisini kazanacak tabakları hazırlayan iki takım zorlu bir mücadele verdi.Gecenin sonunda kazanan takım belli oldu.

Hint yemeklerini daha başarılı yapan mavi takım kırmızı takımı 4-3 yenmeyi başardı.Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları Fatma Nur ve Ayaz oldu.

Bireysel dokululmazlık oyunu

MasterChef Türkiye'de dün gecenin bireysel dokunulmazlık oyununu Kıvanç kazandı.