MasterChef'te Esra ve Eray kavga etti

MasterChef'te Esra ve Eray kavga etti

MasterChef Türkiye 93. Bölümde mavi takım ile kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarış yaşandı. Esra ve Eray arasında seslerin yükselmesi bölüme damga vurdu.

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım tarihli 93. bölümünde yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı.

Değişen kuralların ardından ilk eleme oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları İrlanda mutfağından kendilerine verilen menüyü yapmak için çaba gösterdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI FURKAN OLDU

MasterChef'te hafta başı değişen eleme oyunu sonrası potaya giren isim belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda yapılan oylama sonrası en fazla ismi yazılan isim Furkan oldu.

MasterChef'te Esra ve Eray kavga etti ViDEO

ESRA VE ERAY ARASINDA SESLER YÜKSELDİ

Takım oyununu kaybeden mavi takımdan oylama sırasında Eray ve Esra kavga etti.

Emir, Esra'yı eleme adayı seçerken Eray konuya dahil oldu. Eray, Esra'ya yüklendi ve Esra'nın "Bana akıl vereceğine kendi çorbanı iyi yapsaydın" sözleri fazlası ile çok konuşuldu.

Yarışmacılar arasında seslerin yükselmesinin ardından şefler de araya girdi. Kaybeden mavi takımda Eray ve Esra arasındaki tartışmada tansiyon yükseldi.

Eray'ın Esra'ya bağırması sonucu Esra'nın "Bana bağırma" demesi dikkat çekti. Eray'ın ise Esra'nın sesini bastırmak için bağırmaya devam ettiği görüldü.

Dokunulmazlığı da alan Eray potaya girmekten kurtuldu. Eray ve Esra'nın birbirini suçlayıcı ifadeleri programda çok konuşuldu.