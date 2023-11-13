Masterchef’te kim elendi? 12 Kasım MasterChef’e veda eden isim… MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eski şampiyonların da yer aldığı potada MasterChef'e veda eden isim bakın kim oldu...

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star, dün akşam heyecan dolu bir geceye sahne oldu.

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da bir yarışmacı MasterChef Türkiye hayallerine veda etti.

Bu hafta potaya giren yarışmacılar arasında; Alican, Cemre, Batuhan, Tahsin, Dilara ve Ayaz vardı.

İlk turu başarıyla geçen isimler Batuhan ve Ayaz oldu. Kalan yarışmacılar ise bir kez daha mücadele etti.

Gecenin sonunda hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte MasterChef’e veda eden yarışmacı…

MasterChef'te kim elendi?

İkinci turda potadan ilk kurtulan Cemre oldu. Yarışmaya veda eden isim Tanya oldu.

Tanya’nın elenmesi üzerine Dilara şunları söyledi:

"Kendim hakkında konuşmayacağım. Ben Tanya'yı burada tanıdım ve çok üzgünüm. Bu yarışmaya başladığımdan beri çok yakınım zannettiğim arkadaşlarımın farklı yüzlerini görmeme rağmen ben bu kadar iyi bir kız tanımadım. Onu çok seviyorum. Yolu açık olsun. Bir Safanur gittiğinde böyle üzülmüştüm. Artık hep beraberiz."