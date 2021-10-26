Masumlar Apartmanı 44. bölüm ön izleme: Safiye, Şennur'un evini görünce şoke oldu!

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan 44. bölüm ön izlemesinde; Gülben'e tüm iyi niyetiyle destek olmak isteyen Safiye'nin Esat'ın annesi Şennur'un evine gittiği görüldü.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor ve ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 44. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Gülben'e destek olmak isteyen Safiye'nin bazı fedakarlıkları göze aldığı ve korkularının üstüne gittiği görüldü.

Gülben'le birlikte düğün hazırlıkları için Esat'ın annesi Şennur'un evine gelen Safiye, evdeki pisliği görünce şoke oldu.

Gülben ve Şennur'u dinlemeyen Safiye, onların konuşmaları sırasında evdeki perdenin düşen tarafına takılıp kaldı.

Şennur diğer gelinlerine bakmaya giderken, Safiye ve Gülben arasında geçen konuşma ise izleyenleri gülümsetti. İşte Masumlar Apartmanı 44. bölüm ön izlemesi...

Masumlar Apartmanı 44. bölüm ön izlemesi İZLE

MASUMLAR APARTMANI 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır. Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez.

Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.