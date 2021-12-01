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- Masumlar Apartmanı 50. bölüm ön izleme: Şefkat mikroplardan daha çok bulaşıcıdır
Masumlar Apartmanı 50. bölüm ön izleme: Şefkat mikroplardan daha çok bulaşıcıdır
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 10:43
- Güncelleme : 01.12.2021 - 10:44
TRT 1 ekranlarına yayınlanmaya başlayan ve 2. sezonu geride bırakmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı, devam ediyor.
Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, birbirinden ünlü isimleri başrolünde buluşturdu.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Melisa Şenolsun gibi isimler yer alıyor.
Dizinin dün yeni bölümü ekrana gelirken, seyircisini bekletmek istemeyen dizi ekibi ön izlemeyi yayınlandı.
Yayınlanan ön izlemede; Safiye'nin Naci ile buluşmak için hazırlandığı, süslendiği görüldü. Ancak Naci buluşmaya kızı Tomris ile birlikte gelerek, Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı.
Tomris'in Safiye'ye karşı olan olumsuz tavrı, seyircinin dikkatini çekti. Gülben ise yaşadığı sorunlardan kurtulmak için yeniden doktora gitmeye karar verdi. İşte Masumlar Apartmanı 50. bölüm ön izleme...
Masumlar Apartmanı 50. bölüm ön izleme İZLE