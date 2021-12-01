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Masumlar Apartmanı 50. bölüm ön izleme: Şefkat mikroplardan daha çok bulaşıcıdır

Masumlar Apartmanı 50. bölüm ön izleme: Şefkat mikroplardan daha çok bulaşıcıdır

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan yeni ön izlemesinde; Naci ile buluşmak için hazırlanan Safiye, karşısında Tomris'i görünce yıkıldı. Tomris'in ona karşı olan olumsuz tavrı ise dikkati çekti.