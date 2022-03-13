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    Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı: Safiye ve Doktor Hanım'ın kahve keyfi

    Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son fragmanında; Safiye'nin herkesten uzaklaştığı ancak hamile olduğunu öğrendiği Gülben ve Doktor Hanım'a karşı bir yakınlık duyduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:09
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    Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı: Safiye ve Doktor Hanım'ın kahve keyfi

    Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

    Salı günü ekrana gelen ve ağır bir drama sahip olan dizi, son zamanlarda düşüşe geçmesine rağmen etkisini hala koruyor.

    Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı diziden yeni fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Safiye'nin evden hiç çıkmadığı nacak hamile olduğunu öğrendiği Gülben'e el uzattığı görüldü.

    Doktor Hanım'ı içeri almayı kabul eden ve ona kahve ikram eden Safiye, annesine rağmen doktoru dinlemeyi tercih etti.

    Gülben ise herkese Safiye'nin Doktor Hanım'ı içeri aldığını söyleyerek, sevincini paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı...

    Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı İZLE

    Masumlar Apartmanı 62. bölüm fragmanı: Safiye ve Doktor Hanım ın kahve keyfi #1


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