Masumlar Apartmanı’yla tanınmıştı! Tansel Öngel’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla... Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle hafızalara kazınan Tansel Öngel, bu akşam yepyeni programlara ekranlarda yer alacak. Ünlü oyuncunun özel hayatı araştırılmaya başladı. Tansel Öngel'in eski eşi de oyuncu çıktı. Meğer Sadakatsiz dizisinin yıldızıyla 3 yıl evli kalmış.

Kanal D ekranlarında oyunculuğa yeni yetenekler kazandıracak Yıldız De Bana yarışma programı bu akşam izleyici ile buluşacak.

Canlı olarak gerçekleşecek olan yarışma programının sunuculuğunu ünlü oyuncu Tansel Öngel üstleniyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Hoca karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tansel Öngel’in özel hayatı da merak ediliyor.

Son olarak Hayat Bugün dizisiyle ekranlarda yer alan Tansel Öngel’in oyunculuğunun yanı sıra karizması da dikkat çekiyor.

45 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Tansel Öngel’in eski eşi tanıdık çıktı.

Eski eşi Sadakatsiz dizisinin yıldızı çıktı!

Bu akşam sunucu olarak ekranlara çıkacak olan Tansel Öngel, meğer Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle 3 yıl evli kalmış. İşte Tansel Öngel'in herkesin tanıdığı eski eşi...

Bu akşam Yıldız De Bana yarışma programıyla seyirci karşısına çıkacak olan Tansel Öngel'in eski eşi tanıdık çıktı. Meğer o da kendisi gibi oyuncuymuş.

Bir dönem ekranlarda reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran güzel oyuncu Özge Özder, Tansel Öngel ile 3 yıl evli kalmış.

Umutsuz Ev Kadınları, Mucize Doktor, Sadakatsiz gibi başarılı yapımlarda rol alan 44 yaşındaki ünlü oyuncu Özge Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile dünya evine girmiş. 3 yıl evli kalan ikili, 2010 yılında ise yollarını ayırmış.