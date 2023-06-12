Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncuları Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün bugün ilk bölümüyle ekranlarda yer alacak. Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı yeni dizinin sahil sahnelerinin çekildiği yerler merak ediliyor. Peki Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Haziran ayına girilmesiyle birlikte sezon dizileri yerini yaz dizilerine bırakıyor. Birbirinden güzel diziler ekranda yerini almaya hazırlanıyor.

Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün, bu akşam izleyici karşısına çıkacak. İlk bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirecek.

O3 Medya imzalı Maviye Sürgün dizisinin yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun yer alıyor.

Heyecanla beklenen dizinin senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan ve Murat Dişli kaleme alıyor.

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Damla Sönmez'in yer aldığı Maviye Sürgün dizisi için geri sayım başladı.

Sahil sahneleriyle öne çıkan dizinin çekim yerleri merak konusu oldu. Peki Maviye Sürgün nerede çekiliyor? İşte dizisinin konusu ve oyuncuları...

Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor?

Maviye Sürgün dizisinin sahneleri eşsiz bir atmosfere sahip olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekiliyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu!

Maviye Sürgün konusu

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın vefatı sonrası bir gece denize açılır. Ufukta sürüklenen bir botu fark eden Ali, fırtınaya aldırmadan içindeki Defne’yi (Damla Sönmez) kurtarır.

Geçici hafıza kaybı yaşayan Defne’yi otele getirir. Hafızası yavaş yavaş yerine gelen Defne tam bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

Oyuncu kadrosu

· Caner Cindoruk

· Damla Sönmez

· Serkan Altunorak

· Bülent Şakrak

· Ayça Erturan

· Ruhi Sarı

· Gökşen Ateş

· Hakan Salınmış