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Mehmet Akif Ersoy'dan "Islak ıslak" performansı! Dinleyen hayran kaldı...

Mehmet Akif Ersoy'dan "Islak ıslak" performansı! Dinleyen hayran kaldı... Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, kendi programında söylediği Islak Islak şarkısıyla, stüdyodaki seyirciyi adeta mest etti. Başarılı ismin sesi çok beğenildi.