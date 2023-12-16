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Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy, birçok soruna değinmesiyle biliniyor.
Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma sessiz kalmayan Ersoy, Habertürk ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.
5 Gece isimli programıyla seyirci karşısına çıkan Mehmet Akif Ersoy, dün hayranlarına bir sürpriz yaptı.
Islak ıslak şarkısını söyledi
Haluk Levent'i konuk ettiği programında mikrofonu eline alan Mehmet Akif Ersoy, Islak ıslak şarkısını söyledi.
Levent'in eşlik ettiği şarkıya dair anları paylaşan Ersoy, "Asla planlı değildi. Haluk Levent'in muhteşem performansına takıldım.
Umarım kimseyi rahatsız etmemişizdir. Çok keyifli bir akşam oldu. Teşekkürler…" notunu düştü.
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