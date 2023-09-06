Melisa Aslı Pamuk poz verdi, takipçileri mest oldu!
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2011 yılında birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerinde başarıyı yakaladı.

Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, son olarak Ego dizisinde başrol oynadı.

Şimdilerde aşk sarhoşu olan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyayı altüst etti.

Yaz pozları

Bikinisiyle havuz başına geçen Pamuk, objektife döndü.

Melisa Aslı Pamuk poz verdi, takipçileri mest oldu!

Birbirinden cesur poz veren ünlü oyuncu, gülücükler saçtı.

Melisa Aslı Pamuk poz verdi, takipçileri mest oldu!

Güzelliğiyle beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk'un takipçileri beğenmeden geçemedi.

Melisa Aslı Pamuk poz verdi, takipçileri mest oldu!