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2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerinde başarıyı yakaladı.
Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, son olarak Ego dizisinde başrol oynadı.
Şimdilerde aşk sarhoşu olan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyayı altüst etti.
Yaz pozları
Bikinisiyle havuz başına geçen Pamuk, objektife döndü.
Birbirinden cesur poz veren ünlü oyuncu, gülücükler saçtı.
Güzelliğiyle beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk'un takipçileri beğenmeden geçemedi.