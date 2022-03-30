Merve Boluğur derin sırt ve göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 'Göğüslerin gözüküyor be'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekti. Kış günü yazı getiren Boluğur'un, iddialı mayosuyla verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünya evine girdi.

Ancak Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çiftinin ilişkileri uzun sürmedi ve ikili 2017 yılında boşanma kararı aldı.

Dalkılıç'tan boşandıktan sonra kabuğuna çekilen ve oyunculuğa ara veren Boluğur, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Boluğur, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Yaptığı her açıklama ve iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyayı çalkalayan güzel oyuncu, paylaştığı cesur karelere bir yenisini daha ekledi.

''GÖĞÜSLERİN GÖZÜKÜYOR''

Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, son olarak Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.

Merve Boluğur'un ''Mayo sezonu'' notunu düştüğü paylaşım, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ancak Boluğur'un, mayo ile birlikte giydiği pantolon ve bot kombini, bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Ünlü oyuncunun paylaşımına, ''Bu iyice kendini kaybetti'', ''Yazın bot giymek lazım tabi'', ''Göğüslerin gözüküyor'' tarzında yorumlar yapıldı.