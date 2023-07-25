Merve Boluğur'un 'Barbie' temalı cesur pozları olay yarattı! 'Gerçek Barbie' Ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabından paylaştığı 'Barbie temalı 'kareler ile beğeni topladı..

Ünlü oyuncu Merve Boluğur gerek özel hayatı ile gerekse sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmüyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur yine sosyal medyanın gündeminde.

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Boluğur, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır.

Birçok dizide rol alan Merve Boluğur son olarak 2017 yılında İçimdeki Fırtına isimli dizide rol aldı.

Merve Boluğur son olarak Instagram hesabından paylaştığı 'Barbie' temalı kareler ile dikkat çekti. Merve Boluğur'un o pozları büyük beğeni topladı.

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur'un 'Barbie' temalı pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte Merve Boluğur'un 'Barbie' tarzı