Merve Oflaz nefes kesti! Dekolteli pozlarını peş peşe sıraladı, sosyal medyayı yıktı: "Ceylan gibi sekiyorsun" Arka Sokaklar dizisinde Bahar'a hayat veren eski Survivor şampiyonu Merve Oflaz, şu sıralar oyunculukla değil sosyal medya üzerinden verdiği cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Sporcu olan Oflaz'a yorum üzerine yorum yağıyor.

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz, 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldı.

Bu yarışmanın akabinde Survivor'a katılan Merve Oflaz, burada birinci oldu ve adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başlayan Oflaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayranlarının karşısına çıktı.

Bu diziden sonra oyunculuk alanında ilerleyen Merve, Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakterine hayat verdi.

Oflaz, bu karakter sayesinde daha çok tanınmaya başlandı ve göz önünde bir isim haline geldi.

Yakın Numen projesi ile geri dönmeye hazırlana Merve Oflaz, kusursuz fiziğiyle de herkesin dikkatini çekiyor.

Sporcu bir geçmişe sahip olan ve şimdilerde de sporunu eksik etmeyen Oflaz, kusursuz fiziğiyle sosyal medyanın gündeminde.

Merve Oflaz'dan yeni kareler

Nisa Bölükbaşı'ndan önce Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, dekolteli pozlarını peş peşe sıraladı.

34 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına yorum yapanlar arasında Aile dizisi oyuncularından olan Yüsra Geyik de yer aldı.

Hayranları ise Merve Oflaz'ın çok güzel olduğunu ve kendisine çok iyi baktığını söyledi.Oflaz, bu pozların dışında da reels videosu yayınladı.

Oflaz'ın hem pozlarına hem videosuna beğeni yağmuru geldi.