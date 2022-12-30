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    Merve Oflaz sarnıçların arasında yarı çıplak poz verdi! 'Sen daha taşsın'

    Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 15:44
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    Merve Oflaz sarnıçların arasında yarı çıplak poz verdi! 'Sen daha taşsın'

    Oyuncu Merve Oflaz, Arka Sokaklar'ın ardından ekranlara mola verdi.

    Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

    Güzelliği ve fiziğiyle birbirinden etkileyici paylaşımlar yapan Oflaz, beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Merve Oflaz'dan yeni pozlar

    34 yaşındaki Merve Oflaz, Instagram'daki yeni kareleriyle gündem oldu.

    Göğüs dekoltesiyle Binbirdirek Sarnıcı'nda pozlar veren Oflaz, mest etti.

    Peş peşe fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, fiziğiyle akılları baştan aldı.

    İşte o kareler...

    Merve Oflaz sarnıçların arasında yarı çıplak poz verdi! Sen daha taşsın #1

    Merve Oflaz sarnıçların arasında yarı çıplak poz verdi! Sen daha taşsın #2

    Merve Oflaz sarnıçların arasında yarı çıplak poz verdi! Sen daha taşsın #3


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