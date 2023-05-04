Merve Oflaz'ın bikinili pozları yorum yağmuruna tutuldu: 'Yazı erken getirmişsin' Ünlü oyuncu Merve Oflaz Instagram hesabından paylaştığı bikinili kareler ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Merve Oflaz'ın o pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. İşte o kareler..

2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan daha sonra da 2010 yılında Survivor'a katılarak tanınan Merve Oflaz sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Survivor Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz yarışmadan sonra oyunculuk yapmaya başladı. 23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl isimli dizide yaşamıştır. Merve Oflaz daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Eve Dönüş, Rengarenk, Arka Sokaklar, Bir Peri Masalı ve Şimdi Aşk gibi dizilerde rol alarak ekran karşısına çıktı. Merve Oflaz, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile zaman zaman gündeme geliyor. Instagram'da 728 bin takipçisi bulunan Merve Oflaz sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. 34 yaşındaki Merve Oflaz'ın son instagram pozları büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz haftasonu Bodrum'da olan Merve Oflaz bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Merve Oflaz'ın son instagram paylaşımı..