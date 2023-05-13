Merve Oflaz'ın sütyenli tarzı sosyal medyayı salladı! Dekoltesi nefes kest: "Öldürür sevdan" Arka Sokaklar dizisinde Bahar karakteri ile tanınmaya başlayan Merve Oflaz, sosyal medya pozlarıyla görenlerin aklını başından almayı başardı. Oflaz'ın paylaşımlarına yorum yağdı.

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz, ik olarak 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldı ve burada adını duyurdu.

2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazanan ve ünlenen Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırdı.

Survivor'a ikinci kez katılan Merve Oflaz, yeniden şampiyon olamadı. Ancak oyunculuk alanında adını duyurmayı başardı.

Arka Sokaklar dizisinde 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'e hayat veren Merve, bu sayede akıllarda kaldı.

Spora olan düşkünlüğü ve kusursuz fiziği ile de dikkatleri üzerine çeken Oflaz, son pozlarıyla da görenin aklını başından aldı.

Dekolteli pozlarıyla büyüleyen Merve Oflaz, uzun süre daha Instagram paylaşımlarıyla gündem olacak gibi duruyor.

Merve Oflaz nefes kesti

Rol aldığı dizilerle de adından sık sık söz etiren Merve Oflaz iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa yine takipçilerinden tam not aldı. Crop giyen Merve Oflaz göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Ünlü ismin dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Merve Oflaz'a; 'Ateş ediyor yine', 'Bu kadar güzel olmaya ne gerek var', 'Senden daha iyisi yok', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.