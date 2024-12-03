Yağmur Dinç

NOW’ın merakla beklenen yeni dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yayın tarihi belli oldu.

Aile içindeki sırlar ve entrikalar ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin yayın tarihi 15 Aralık Pazar günü olarak duyuruldu.

Yayın tarihiyle beraber dizinin afişi de eş zamanlı paylaşıldı.

OLAĞANÜSTÜ AİLENİN OLAĞAN DIŞI HİKAYESİ

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”; güçlü hikayesi, etkileyici görselleri ve tarihi atmosferiyle ekranlarda fark yaratmaya hazırlanıyor.

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor.

Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer buluyor.

OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadroda Meryem Uzerli de yerini alacak.

15 ARALIK'TA

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır Karataş’ın yaptığı ve Koray Kerimoğlu’nun devraldığı, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar”, 15 Aralık Pazar gününden itibaren her pazar saat 20.00’de NOW’da.