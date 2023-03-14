Mide ameliyatı olmuştu! 52’lik Oryantal Tanyeli’nin son hali sosyal medyayı salladı! "Bu Tanyeli olamaz" Oryantal dansıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, verdiği kilolarla ağızları açık bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi şoke etti. 52 yaşındaki Oryantal Tanyeli’ni gören tanıyamıyor.

Asıl adı Öznur Kral olan 52 yaşındakli Oryantal Tanyeli, henüz 12 yaşındayken ailesi dağılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalmıştı. İlk evlilliğini 14 yaşında yapan Tanyeli’nin 15 yaşındayken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. Sonrasında Avustralya’da yaşamaya başladı. Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunan Oryantal Tanyeli, o dönemlere oryantal şovuyla damga vurmuştu. Şimdilerde ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olmaya karar vermiş, İstanbul’a gelmişti. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo verdi. Bir dönem 99 kiloya çıkan Tanyeli, ameliyat sonrası fit bir görünüme kavuştu. Eşiyle yürüyüş yaparken fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaşan Oryantal Tanyeli, takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte o paylaşım... Bambaşka biri oldu! Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oryantal Tanyeli, son halini paylaştı. Fotoğrafı gören gözlerine inanamadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, fit haliyle dikkat çeken ünlü isme "Tanıyamadım" gibi yorumlar yaptı.