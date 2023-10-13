Mini etekli pozlarına yorum yağdı! Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla mest etti.. Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Ünlü ismin son Instagram pozları büyük beğeni topladı..

ensonhaber.com Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş son olarak Show TV'nin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında yayınlanan Geleceğin Starı adlı yarışma ile tanındı. 2019 yılında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer alarak ekranlara çıktı. Kariyerinde birçok dizi, film ve reklam filminde rol alan Nilsu Berfin Aktaş yakında Star TV'de başlamaya hazırlanan Saplantı isimli dizide Sabah karakterine hayat verecek. Son paylaşımı beğeni topladı Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.

İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın son Instagram fotoğrafları...