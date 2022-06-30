Mini şortlu pozları olay oldu! Survivor Batuhan'ın eski sevgilisine beğeni yağdı!

Adı bir dönem Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodularına karışan eski Survivor yarışmacısı mini şortlu pozlarıyla dikkat çekti.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Çalışkan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Bir dönem Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen isim paylaştığı pozlar ile yine gündemde.

Survivor 2021 'de birlikte yarıştıkları Batuhan Karacakaya ile çıktıkları bir tatilde samimi fotoğrafları ortaya çıkan Aleyna Çalışkan günlük hayatında sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Aleyna Çalışkan fiziği ile dikkat çekerken paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni alıyor.Aleyna'nın paylaştığı mini şortlu fotoğrafları bimlerce beğeni aldı.İşte o fotoğraflar;