Müge Anlı bizzat açıkladı: Veda vakti...

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Bu sezonda da ilginç olaylara tanıklık eden program, aynı zamanda birçok olayı da aydınlattı.

Müge Anlı'yı yakından takip edenler programın sezon finali tarihini araştırmaya başladı.

VEDA TARİHİ

Anlı'nın sunumu ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali tarihi duyuruldu.

Müge Anlı canlı yayında sezon finalinin 27 Haziran Cuma günü yapılacağını açıkladı.