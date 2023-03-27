Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Avukatı Rahmi Özkan'ın eşi ortaya çıktı! Gören şaşırdı: "Yeşilçam'dan fırlamış" Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karşımıza çıkan Rahmi Özkan'ın özel hayatı özellikle de eşi merak konusu oldu. 50 yıllık evli olan Özkan'ın eşi Güniz Özkan, görenleri kendisine hayran bıraktı.

1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Rahmi Özkan, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.

Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını da üstlenen Özkan, sevilen bir isim oldu.

Herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim olan Rahmi Özkan ile ilgili bugün ilginç bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı, Özkan'a ahlaksız mesajlar geldiğini söyledi ve yayında küplere bindi.

Anlı'nın Özkan'ın 50 yıllık evli olduğunu söylemesinin ardından ise eşinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

İşte Rahmi Özkan'ın eşi...

Zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri olan Rahmi Özkan'ın eşi de oldukça merak konusu oldu.

Avukatın eşinin fotoğrafını görenler kendisini Yeşilçam film oyuncularına benzetti.

Rahmi Özkan'ın eşi Güniz Özkan'ın fotoğraflarını görenler hayran kaldı. Güniz Özkan için 'Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi!' yorumları yapıldı.