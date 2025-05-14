Haber Merkezi

Müge Anlı'nın moderatörlüğündeki Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine dikkat çeken bir olayla gündemde.

3 çocuklu Metin Sağkulak, fenomen Mekselina İlkbahar tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya çıktı.

Devre mülk almak isterken tanıştığı fenomenin kendisini doktor olarak tanıttığını belirten Sağkulak, parayı aldıktan sonra bir daha telefonlarının açılmadığını ifade etti.

Metin Sağkulak'ı ve iddiaların odağındaki 'part time doktor' Mekselina'yı ekranda görenler bir bir telefona sarıldı.

"DOKTORUM" YALANI

Fenomen Mekselina'nın Instagram hesabında, Tıp okuduğu ve part time doktorluk yaptığına ilişkin bilgiler yazıyordu.

Müge Anlı ise bu bilgiyi sorgulayarak çeşitli sorularla Mekselina'dan net cevap almak istedi.

Mekselina ise aslında Psikoloji bölümüyle üniversiteye girdiğini, yatay geçiş ile Tıp okumaya devam ettiğini bunu da dondurduğunu anlattı.

PATRONUNU DA DOLANDIRDI

Mekselina'nın eski patronu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Mekselina'yı kafede işe alan ve üç ay önce işten çıkaran patron; Mekselina kanser olduğunu söyleyip para talebinde bulunuyordu iddiasında bulundu.

Kafede nargile, tütün ve şişe kayıpları yaşandığı için abisinin hırsızlık yaptığını anladık. Sonra ikisini de işten çıkardık.' diyen patron sözlerine şöyle devam etti:

'Eşime ‘Ben kanserim’ diyerek 3-5-6 bin lira aldı sürekli. Mekselina’nın sürekli burnu kanıyordu. Çalışanlarım ondan sonra tuvalete girdi, yerdeki kanı çıkaramadılar. Meğer kan değil gıda boyasıymış. Rapor gösterdi. Doktor bir arkadaşıma gösterdim. ‘Evet kanser raporu ama bunu almak hiç kolay değildir’ dedi. Ancak raporun altında hiçbir imza yok. Mekselina denen arkadaş kimisine doktorum demiş, kimisine hastayım demiş. Lise 1'den terk olduğunu kendi ağzından duyduk.

ŞOKE EDEN SAVUNMA

Canlı yayına katılması beklenen sözde doktor Mekselina da Müge Anlı'nın yayınına çıkmayıp ekibine röportaj verdi.

İlk olarak amca dediği Metin Sağkulak'la nasıl tanıştığını anlatan fenomen, Metin Bey'in ev alacağı sırada anneannesinden borç para aldığını iddia etti. '2.5 milyon lirayı ben, Metin amcaya elden getirdim.



Parayı verdikten sonra ben Metin amcayı yıllarca görmedim. Yıllar sonra devre mülk için Adana'ya geldiğinde Metin amca benim numaramı alıyor ve biz konuşmaya başlıyoruz' ifadelerini kullandı.



Ardından da 'Metin amca beni bir gün 'Bu borcu sana ödemek istiyorum. Ne eşim biliyor, ne çocuklarım. Bu mevzuyu bilmiyorlar, beni yakarlar' diyerek yanına çağırdı.



Metin amca 20 bin - 30 bin - 100 bin aralıklarla bu borcu bana ödemeye başladı. Bir kere de benim telefonumdan girdi bankasına. Kimse yokken beni çağırdı' açıklamalarında bulunan fenomene bu paralarla ne yaptığı da soruldu.

'Kendime çekidüzen verdim. Evimi, hayatımı değiştirdim. Bana ekstra güzel bir gelir oldu.' diyen Mekselina, Metin Bey'in eşini aldattığını ve kendisine 'Özledim' gibi mesajlar yazdığını da öne sürdü.

Önce Nişantaşı'nda bir liseyi bitirdiğini söyleyen Mekselina '12'de okulu bıraktım, devamsızlıktan' diyerek iyice akılları karıştırırken orta okul mezunu olduğunu da kabul etti. Profilinde neden tıp okuduğu ve doktor olduğu yazdığı konusu da sorulunca 'Havalı olsun diye yazdım. Okumuyorum ben' açıklamasında bulundu.