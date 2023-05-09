Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'i gören bakakaldı! "Artık Cecelist değil İmerist olduk" 2017 yılında Mustafa Ceceli ile evlenen Selin İmer, sosyal medyadaki halleriyle dikkat çekti. Oldukça fit görünen ve kombinleriyle beğeni toplayan İmer'in güzelliği mest etti.

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Mustafa Ceceli, ikinci eşi Selin İmer ile 2017 yılında hayatını birleştirdi.

Sosyetik güzel Selin İmer ile arkadaş ortamında tanışan Mustafa Ceceli, aşkını düğünle taçlandırdı.

Büyük bir aşkla evlenen Ceceli ve İmer çifti, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

6 yıldır birlikte olan çift, sosyal medyada da büyük bir ilgi görüyor.

Selin İmer'in güzelliği

1983 doğumlu Selin İmer, aktif bir Instagram kullanıcısı. Eşi ve kendi hayatına dair anları paylaşan İmer, güzelliğiyle de göz dolduruyor.

İtalyan Orta Okulu ve MEF Okulları'nda orta öğrenimini tamamlayan sosyetik güzel, ABD'ye giderek psikoloji, moda ve reklam üzerine eğitim aldı.

Bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çeken Selin İmer, zayıflayarak daha da güzelleşti.

Fiziğini ortaya koyan İmer, her pozuyla beğeni almayı başarıyor.