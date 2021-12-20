Ne Uche ne Osman ne Reza! Ebru Gündeş'in eski aşkı bakın kimmiş

Ne Uche ne Osman ne Reza! Ebru Gündeş'in eski aşkı bakın kimmiş

Reza Zarrab'la olan evliliğini kısa süre önce sonlandıran ve gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, geçmişte yaşadığı ilişkilerle gündeme geldi. Gündeş'in aşk yaşadığı isimlerden birisi ise herkesi şaşırttı.

2010 yılında Reza Zarrab ile evlenen ve 22 Nisan'da boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte yaşıyor.

Yıllardır yaptığı başarılı şarkılarla herkesin beğenisini kazanan Gündeş, O Ses Türkiye sahnesinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Hem evliliği hem de boşanma sürecinde Hadise ile olan gelişmelerden dolayı gündemden düşmeyen Gündeş'in eski aşkları akıllara geldi.

Bir dönem Uche ve Osmantan Erkır gibi isimlerle aşk yaşayan Gündeş, güzelliği ile dikkati çeken isimlerden biriydi.

Ancak Gündeş bu isimlerle değil o dönem rol aldığı dizide aşk yaşadığı bir isimle, gündeme getirildi.

EBRU GÜNDEŞ VE KEREM ALIŞIK AŞKI

Ebru Gündeş, 1995 yılında ikinci albümü olan Ben Daha Büyümedim'i çıkardı. Albümün hit şarkısı ‘Fırtınalar’ olurken, yapımcılar şarkıcının peşine düştü ve dizi için teklif yapıldı.

Fırtınlar ismiyle çekilen dizinin başrolünde Kerem Alışık ile Ebru Gündeş yer aldı.

Dizide başlayan arkadaşlık kısa bir süre sonra aşka dönüştü. Ebru Gündeş, dizinin bitmesinin ardından aktörle yollarını ayırdı.