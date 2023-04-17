Ne Yıldız, ne Ender! Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen'in 13 yıllık aşkı bakın kim çıktı... Yasak Elma dizisinde Doğan Yıldırım karakterine hayat veren Murat Aygen'in gerçek hayattaki eşi Nihan Aslı Elmas, ilgi odağı oldu. Oldukça zarif ve güzel olan Elmas, eşi gibi oyuncu...

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, pazartesi günlerinin rekorunu elinde tutuyor.

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz gibi isimleri bir araya getiren Yasak Elma'da erkek karakter olarak Murat Aygen dikkat çekiyor.

Dizide Doğan Yıldırım karakterine hayat veren Murat Aygen, izleyiciler tarafından sıklıkla merak konusu oluyor.

Özel hayatına dair bilgiler araştırılan Aygen'in gerçek aşkını görenlerin ise nutku tutuluyor.

2010 yılından beri mutlu bir evliliği olan ünlü çiftin ilişkini, parmakla gösteriliyor.

13 yıllık eşi

Oyuncu Murat Aygen, Medcezir'de rol arkadaşı Nihan Aslı Elmas'a aşık olan Aygen, 2010 yılında nikah masasına oturdu.

Murat Aygen'in eşi Nihan Aslı Elmas, kendisi gibi oyunculuk mesleğini icra ediyor.

Güzelliği ile mest eden Elmas, Bizim Evin Halleri, Öldür Beni, Kurt Kapanı, Kınalı Kar gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü çift, bir de kızları bulunuyor.

Murat Aygen ve Nihan Aslı Yılmaz'ın aşk pozları ise sosyal medyaya damga vuruyor.